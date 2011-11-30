Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,01500-8,0200 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0205/8,0250, к 12:00 цены снизились до 8,0170/8,0190. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,01500/8,0200 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2553/0,2557, к закрытию торгов цены повысились до 0,2555/0,2559. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,3547 (+0,1347).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3260/1,3360.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6475/10,6540, к 12:00 цены составили 10,6460/10,6545. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх - 10,6520/10,6650.