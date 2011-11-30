Инвесторам не хватает уверенности в направлении движения рынков акций - эксперт

В настоящий момент очевидно, что инвесторам не хватает уверенности в направлении движения рынков рисковых активов, и «полуважные» новостные заголовки играют лишь роль временных раздражителей.

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на фондовых биржах аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

В частности, по его мнению, понижение рейтингов банков Соединенных Штатов или незначительное улучшение настроений потребителей вряд ли можно назвать чем-то знаковым или особенным.

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, «фондовые индексы США во вторник, 29 ноября, продолжили рост вопреки бесхарактерной волатильности по ходу торговой сессии. Однако индексу S&P 500 так и не удалось закрепиться на максимальных уровнях дня и преодолеть сопротивление на уровне 1200 пунктов. Таким образом, результаты дня можно считать отрицательными, даже несмотря на формальный рост индексов».

С другой стороны, добавил аналитик, сегодня утром китайский индекс акций SSE Composite снижался более чем на 3,5% в ответ на комментарии о сохранении сдерживающей монетарной политики в 2012 году. В данном случае это говорит о том, что участники рынка все еще надеются на сильное смягчение политики. По аналогии, это значит, что игроки переоценивают перспективы роста китайской экономики.

Таким образом, считает П.ИЛЬЯШЕНКО, «за день до массовой публикации индексов делового оптимизма PMI вероятность разочарования инвесторов тем, что они увидят, растет. Настроения участников рынка также ухудшаются из-за снижения фьючерсов на индекс S&P 500 от уровня поддержки сегодня утром».