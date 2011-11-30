Настроения на мировых рынках акций во вторник были разнонаправленными - эксперты

Настроения на мировых рынках акций во вторник, 29 ноября, были разнонаправленными.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

С одной стороны, отмечают аналитики, позитив был связан с ожиданиями положительных результатов встречи министров финансов стран еврозоны, которая началась во вторник в Брюсселе. В частности, ожидается, что лидеры стран прольют свет на дополнительные меры по борьбе с кризисом в регионе.

Кроме этого, по словам аналитиков, на настроениях инвесторов благоприятно сказалось успешное размещение гособлигаций Италии. Несмотря на рекордную доходность трех- и десятилетних итальянских гособлигаций, спрос на них был довольно высоким, и стране удалось привлечь практически весь планируемый объем средств.

Как сообщают аналитики, после сильного снижения месяцем ранее, в ноябре индекс доверия потребителей в США показал существенный рост, что в свою очередь несколько поддержало индексы. Но, в то же время, инвесторы негативно восприняли понижение рейтинговым агентством Fitch прогноза по рейтингу США, а также слабые данные по индексу цен на жилье S&P/Case-Shille в 20 крупнейших городах США.

Аналитики подчеркивают, что сегодня внимание инвесторов приковано к результатам встречи министров финансов еврозоны. Сегодняшний день довольно насыщен в плане макроэкономической статистики. Среди наиболее важных данных стоит обратить внимание на данные по безработице и индексу потребительских цен в еврозоне, а также на индекс незавершенных сделок по продажам домов по США и индикатор занятости ADP, который послужит ориентиром по занятости в несельскохозяйственном секторе США перед выходом ноябрьских данных по рынку труда в пятницу.