Эксперты: акции украинского агросектора на ВФБ во вторник торговались в минусе

За исключением KSG Agro, все акции украинского агропромышленного сектора на Варшавской фондовой бирже во вторник, 29 ноября, торговались в минусе.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, KSG Agro во вторник прибавил 0,6%, Astarta потеряла 2,5%, Kernel упал на 1,9%, Industrial Milk Company снизился на 1,9%, Milkiland опустился на 0,5%. Бумаги производителя аккумуляторов WESTA просели на 2,7% по итогам торговой сессии. Акции угледобывающих компаний Coal Energy (-2,7%) и Sadovaya Group (-0,6%) также продемонстрировали динамику снижения. Индекс украинских акций WIGUKR во вторник упал на 1,7%.

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже 29 ноября торги бумагами нефтегазового сектора закрылись разнонаправленно. Котировки JKX Oil & Gas взлетели на 6,1%, Cadogan Petroleum - прибавили 1,1%, в то время как Regal Petroleum - упали на 4,7%. Котировки Avangard и MHP выросли на 3,4% и 1,4% соответственно. Бумаги горнорудной компании Ferrexpo (-3,2%) корректировались вчера после роста в 13,2% во время предыдущей торговой сессии.