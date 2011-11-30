Украинские компании с начала года путем IPO привлекли 226,7 млн. долларов - исследование

С начала 2011 года компании, которые ведут свой бизнес в Украине, путем IPO привлекли 226,7 млн. долл.

Об этом говорится в обнародованном сегодня исследовании компании "ДАГДА".

Как отмечается в исследовании, в 2011 г. преимущественно размещались компании, занимающиеся агробизнесом.

Всего, солгасно исследованию, в Украине с 2005 г. по сентябрь 2011 г. было осуществлено около 70 размещений, эмитентами было привлечено в общей сложности 3 млрд. 879 млн. долл.

В исследовании также отмечается, что не следует однозначно связывать кризисные явления и их влияние на ситуацию с проведением IPO. "Высокие процентные ставки по кредитам, которые мы наблюдаем в Украине с октября 2011 г., заставят не только сельхозпроизводителей, но и компании финансового сектора более активно использовать IPO для привлечения капитала", - отмечается в сообщении. В соответствии с прогнозом, обнародованном в исследовании "ДАГДА", объем первичных размещений за рубежом со стороны компаний, которые ведут свой бизнес в Украине, может превысить 500 млн. долл.