Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 30 ноября, вырос на 1,10% – до 600,18 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 115 млн. 388 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 2,36% – до 1582,23 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 195 млн. 557 тыс. грн., из них на срочном рынке – 128 млн. 362 тыс. грн.