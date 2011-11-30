Украинский фондовый рынок сегодня вырос
19:10, 30 ноября 2011Фондовый рынок
0
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 30 ноября, вырос на 1,10% – до 600,18 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 115 млн. 388 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 2,36% – до 1582,23 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 195 млн. 557 тыс. грн., из них на срочном рынке – 128 млн. 362 тыс. грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter