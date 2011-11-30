На украинском фондовом рынке в среду преобладали покупательские настроения – эксперт

На украинском фондовом рынке в среду, 30 ноября, преобладали покупательские настроения благодаря позитивным новостям из США.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее словам, «открытие торгов на Украинской бирже в среду прошло на умеренно-пессимистичной ноте на фоне слабого старта европейских и российских рынков. В целом новостной фон, сформировавшийся к началу торгового дня, можно охарактеризовать как противоречивый».

С одной стороны, подчеркнула Я.ЛАВРИК, встреча министров финансов стран еврозоны прошла далеко не безрезультатно. Еврогруппа одобрила выделение Греции очередного кредитного транша в размере 8 млрд. евро и согласовала транш финансовой поддержки Ирландии на 8,5 млрд. евро. Также было принято решение об увеличении объема EFSF, но менее чем до 1 трлн. евро, как ожидалось ранее. С другой стороны, игроки весьма негативно встретили сообщение о снижении кредитных рейтингов 37 ведущих американских банков.

Как сообщила аналитик, к обеду ситуация на фондовых биржах улучшилась: индексы «Старого света» вышли на положительную территорию, а вслед за ними в плюсе смог закрепиться индекс Украинской биржи. Во второй половине дня инвесторов ожидало сразу несколько приятных сюрпризов. ФРС США совместно с ЦБ Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии, а также с ЕЦБ договорились о снижении процентной ставки по долларовым свопам на 50 базисных пунктов.

Я.ЛАВРИК объяснила, что таким образом американский регулятор намерен помочь европейскому региону в борьбе с кризисом. Доступ европейских банков к долларовой ликвидности заметно сократился после усугубления долговых проблем. Снижение ставки по свопам сделает долларовое финансирование более доступным. Как ожидает сам Федеральный резерв, рост ликвидности в банковской системе позволит снизить напряжение на финансовых рынках и в конечном итоге подстегнет экономический рост в Европе.

По мнению аналитика, «вторым событием, которое порадовало инвесторов и смогло закрепить оптимизм на рынке, стал выход статистики по американскому рынку труда». Согласно данным компании ADP, занятость в США в ноябре выросла на 206 тыс., против ожидаемого повышения на 130 тыс. Отчет ADP традиционно публикуется перед выходом официальной статистики по занятости в американской экономике и позволяет инвесторам предположить, чего стоит ожидать от Минтруда США. В целом в последнее время на американском рынке труда наблюдаются позитивные сдвиги: в октябре уровень безработицы неожиданно упал до 9,0%, а первичные заявки на пособие по безработице уже которую неделю подряд находятся ниже психологически важного уровня в 400 тыс.

Я.ЛАВРИК добавила, что опубликованные позже данные по индексу деловой активности Чикаго PMI и индексу подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в США также свидетельствовали о позитивных изменениях в американской экономике и превзошли прогнозы экспертов.

По информации аналитика, практически все бумаги индексной корзины Украинской биржи завершили день в плюсе. Исключением стали бумаги Стахановского ВСЗ (-0,32%) и «Стирола» (-0,60%). В лидерах роста оказались акции банков: «Райффайзен Банка Аваль» (+8,19%) и Укрсоцбанка (+4,74%). Поддержку бумагам сектора оказала новость об ожидаемом увеличении ликвидности на европейских финансовых рынках. Более чем на 5% по итогам дня подорожали акции Алчевского меткомбината и Ясиновского КХЗ, бумаги «Донбассэнерго» прибавили 4,17%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 30 ноября, вырос на 1,10% – до 600,18 пункта. Общий объем торгов составил 115 млн. 388 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 2,36% – до 1582,23 пункта. Общий объем торгов составил 195 млн. 557 тыс. грн., из них на срочном рынке – 128 млн. 362 тыс. грн.