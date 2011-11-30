Эксперт: индекс UX в ноябре вырос на 9,2%

Индекс UX по итогам ноября вырос на 9,2% до 1582,23 пункта.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила начальник аналитического департамента инвестиционной группы "УНИВЕР" Елена ЕВДОЧЕНКО.

Она подчеркнула, что «в то время как в октябре отечественный рынок акций проигнорировал рост мировых фондовых индикаторов, ноябрь он завершает ростом. Мировые фондовые площадки, напротив, завершают уходящий месяц небольшим снижением». Европейские и американские фондовые индикаторы в ноябре потеряли в среднем на 1,06% и 1,85% соответственно. Российский ММВБ остался фактически без изменений, прибавив по итогам месяца всего 0,07%.

По словам Е.ЕВДОЧЕНКО, «последний день уходящего месяца особенно выделился, отметившись небывалым потоком позитивных новостей, которые привели к росту мировых фондовых площадок, в том числе и украинского. Довольно приятной и неожиданной новостью для участников торгов стало сегодняшнее решение Народного Банка Китая, впервые почти за 3 года сократить резервные требования к коммерческим банкам на 50 базисных пунктов». Кризис, охвативший Европу и США, способствует сокращению заказов на предприятия Китая и снижению роста прибыли промышленных компаний. Таким образом, действия центробанка Китая направлены на стимулирование экономической активности в стране, дабы не допустить существенного снижения темпов роста ВВП в будущем.

Как считает аналитик, для Украины возможное замедление темпов роста китайской экономики будет означать сокращение экспортных операций с Китаем, особенно это коснется металлургов. По данным Государственной службы статистики Украины удельный вес Китая в экспортном товарообороте Украины со странами Азии в 2010-2011 гг. составляет порядка 6,8%. В случае замедления темпов роста китайской экономики экспорт украинских товаров в Китай может сократиться до уровня 2008 года - до 5,4%. «Таким образом, на фоне снижения экономической активности в мире, риски замедления темпов роста украинской экономики достаточно велики», - резюмирует Е.ЕВДОЧЕНКО.

Кроме того, отметила аналитик, «в среду мировые фондовые площадки отреагировали взрывным ростом на новые скоординированные меры поддержки финансового сектора, объявленные сегодня шестью ведущими ЦБ мира - США, Японии, Канады, Великобритании, Швейцарии и ЕС». Стороны договорились продлить действующие своповые соглашения до февраля 2013 года, снизить процентные ставки по ним на 50 базисных пунктов, а также заключить временные двусторонние соглашения с целью предоставления ликвидности в разных валютах.

«Будем полагать, что текущий рост на мировых фондовых площадках продолжится и в декабре – месяце, который у основной массы инвесторов ассоциируется с рождественским ралли», - прогнозирует Е.ЕВДОЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 30 ноября, вырос на 1,10% – до 600,18 пункта. Общий объем торгов составил 115 млн. 388 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 2,36% – до 1582,23 пункта. Общий объем торгов составил 195 млн. 557 тыс. грн., из них на срочном рынке – 128 млн. 362 тыс. грн.