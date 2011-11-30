Кабмин рассчитывает получить от приватизации 50-70 млрд. грн.

Правительство Украины рассчитывает получить в Государственный бюджет от приватизации государственного имущества в 2011-2014 годах 50-70 млрд. грн.

Об этом говорится в законопроекте "О Государственной программе приватизации" на 2011-2014 годы, который Кабинет министров подал в Верховную Раду.

Документе зарегистрирован в ВР 29 ноября под № 9509.

"Прогнозный объем поступлений в течение действия Программы в Государственный бюджет Украины средств от продажи и управления государственным имуществом составляет 50-70 млрд. гривен", - говорится в законопроекте.

Также, согласно документу, в результате приватизации в указанный срок ожидается уменьшение доли государственного сектора в экономике до 25-30% внутреннего валового продукта.

Как сообщал УНИАН, согласно Государственному бюджету Украины на 2011 г., план поступлений от приватизации госимущества установлен на уровне 10 млрд. грн. При этом в январе-сентябре т.г. поступления от приватизации составили 11 млрд. 1 млн. грн. - 110% плана, предусмотренного на текущий год.