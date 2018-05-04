Новости из Европы и США снова вдохновляют инвесторов

Конец месяца на фондовых рынках ознаменовался значительным улучшением настроения инвесторов. Причиной этому стали очередные меры руководства еврозоны по спасению ситуации в регионе, а также оптимистичные данные по экономике США. Эти два фактора несколько успокоили инвесторов относительно финансового кризиса в Европе и снизили их опасения касательно состояния мировой экономики.

Как считают аналитики инвестиционной группы «Сократ», «спасательным кругом» для инвесторов 25 ноября стали заявления европейских лидеров о готовности всячески поддерживать стабильность финансовой системы Евросоюза. Эти заявления позволили большинству фондовых площадок выйти на позитивную территорию.

Стоит отметить, что накануне флагман мирових рынков рискових активов – рынок США на протяжении нескольких торгових сессий демонстрировал значительное падение, что, естественно, изрядно подпортило настроения игроков. Тем не менее, по словам аналитика компании Astrum Investment Management Павла Ильяшенко, фондовым индексам США 28 ноября удалось прибавить от 2,5% до 3,5%, а фьючерсы на индекс S&P 500 достигли отметки 1200 пунктов, почти отыграв потери предыдущих четырех сессий всего за один день. По его мнению, «вдвойне интересно, что основной драйвер роста – то, что спекуляции на тему сотрудничества Италии и МВФ не подтвердились. В результате в рукаве оптимистов осталось лишь два козыря: рост розничных продаж в Соединенных Штатах и желание рынка скорректироваться вверх после продолжительного снижения накануне».

Интересно, что столь стремительный взлет американского рынка в течение одной сессии произошел в основном на одной макроновости из США, причем вопреки другим, уже не оптимистичным данным. Это свидетельствует о том, что, по-видимому, не все так плохо в мировой экономике, как утверждают пессимисты.

Как отмечает П.Ильяшенко, рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз рейтинга США, оправдав свои действия снижением уверенности в том, что американские политики способны решать серьезные проблемы. Однако, как и в случае со слухами относительно Италии и МВФ, участники рынка предпочли проигнорировать возможный негатив, сконцентрировав внимание на позитивной стороне аргументов. Также интересным стало сообщение японского банка Nomura о сокращении владения европейскими долговыми активами на 75%, в частности, итальянскими – на 83%.

В последние дни ноября не отставали от мировых рынков и отечественные фондовые площадки. В частности, 28 ноября существенно выросли в цене все акции индексной корзины Украинской биржи, сообщают аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital. Индекс Украинской биржи в этот день прибавил 2,8%, при этом общий объем торгов акциями на бирже составил 4,6 млн. долларов. Лидерами роста стали бумаги Енакиевского метзавода, которые поднялись на 7,8%. При этом цена «Укрнафты» (+2,2%) выросла на 17,5% по итогам четырех торговых сессий.

Столь же хорошо выглядели 28 ноября и остальные рынки. По информации аналитиков ИГ «Сократ», биржи Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговую сессию в зеленой зоне. Ведущие европейские также выросли. Позитивные настроения инвесторов были связаны с предстоящей встречей министров финансов стран еврозоны.

Но все же ситуация в мире на данный момент не способствует безоговорочному оптимизму. Негативно настроенные игроки, несомненно, имеют сейчас немало аргументов в защиту своей позиции. Как отмечают аналитики ИГ «Сократ», настроения на мировых рынках 29 ноября были разнонаправленными. С одной стороны, позитив был связан с ожиданиями положительных результатов встречи министров финансов стран еврозоны, которая началась во вторник в Брюсселе. В частности, ожидалось, что лидеры стран прольют свет на дополнительные меры по борьбе с кризисом в регионе. Кроме этого, на настроениях инвесторов благоприятно сказалось успешное размещение гособлигаций Италии.

Аналитики ИГ «Сократ» также сообщают, что после сильного снижения месяцем ранее, в ноябре индекс доверия потребителей в США показал существенный рост, что в свою очередь несколько поддержало фондовые индексы 29 ноября. Но, в то же время, инвесторы негативно восприняли понижение рейтинговым агентством Fitch прогноза по рейтингу США, а также слабые данные по индексу цен на жилье S&P/Case-Shille в 20 крупнейших городах США.

Итак, рост рынков ценных бумаг в последние дни происходил на фоне лишь незначительного перевеса в пользу оптимистов, и какой-либо негативный новостной «сюрприз» способен пополнить ряды их оппонентов.

П.Ильяшенко объяснил текущую ситуацию на фондовых биржах следующим образом. По его мнению, «в настоящий момент очевидно, что инвесторам не хватает уверенности в направлении движения рынков рисковых активов, и «полуважные» новостные заголовки играют лишь роль временных раздражителей. В частности, понижение рейтингов банков Соединенных Штатов или незначительное улучшение настроений потребителей вряд ли можно назвать чем-то знаковым или особенным».

Как отмечает П.Ильяшенко, фондовые индексы США 29 ноября продолжили рост вопреки бесхарактерной волатильности по ходу торговой сессии. Однако индексу S&P 500 так и не удалось закрепиться на максимальных уровнях дня и преодолеть сопротивление на уровне 1200 пунктов. Таким образом, результаты дня можно считать отрицательными, даже несмотря на формальный рост индексов.

Несмотря ни на что, позитивные новости из США в последний день месяца перевесили отрицательную информацию, в результате чего рынки акций завершили ноябрь на подъеме. В частности, украинский фондовый рынок 30 ноября продемонстрировал ощутимый рост. Индекс ПФТС по итогам торгов вырос на 1,10%. Индекс Украинской биржи прибавил еще больше - 2,36%.

Аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик сообщила, что на отечественном фондовом рынке 30 ноября преобладали покупательские настроения благодаря позитивным новостям из США.

По ее словам, открытие торгов на Украинской бирже в этот день прошло на умеренно-пессимистичной ноте на фоне слабого старта европейских и российских рынков. В целом новостной фон, сформировавшийся к началу торгового дня, можно охарактеризовать как противоречивый. С одной стороны встреча министров финансов стран еврозоны прошла далеко не безрезультатно. Еврогруппа одобрила выделение Греции очередного кредитного транша в размере 8 млрд. евро и согласовала транш финансовой поддержки Ирландии на 8,5 млрд. евро. Также было принято решение об увеличении объема EFSF, но менее чем до 1 трлн. евро, как ожидалось ранее. С другой стороны, игроки весьма негативно встретили сообщение о снижении кредитных рейтингов 37 ведущих американских банков.

Как сообщила аналитик, к обеду ситуация на фондовых биржах улучшилась: индексы Старого света вышли на положительную территорию, а вслед за ними в плюсе смог закрепиться индекс Украинской биржи. Во второй половине дня инвесторов ожидало сразу несколько приятных сюрпризов. ФРС США совместно с ЦБ Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии, а также с ЕЦБ договорились о снижении процентной ставки по долларовым свопам на 50 базисных пунктов.

Я.Лаврик объяснила, что таким образом американский регулятор намерен помочь европейскому региону в борьбе с кризисом. Доступ европейских банков к долларовой ликвидности заметно сократился после усугубления долговых проблем. Снижение ставки по свопам сделает долларовое финансирование более доступным. Как ожидает Федеральный резерв, рост ликвидности в банковской системе позволит снизить напряжение на финансовых рынках и в конечном итоге подстегнет экономический рост в Европе.

По мнению аналитика, вторым событием, которое порадовало инвесторов в последний день ноября и смогло закрепить оптимизм на рынке, стал выход статистики по американскому рынку труда. Согласно данным компании ADP, занятость в США в ноябре выросла на 206 тыс. против ожидаемого повышения на 130 тыс. Отчет ADP традиционно публикуется перед выходом официальной статистики по занятости в американской экономике и позволяет инвесторам предположить, чего стоит ожидать от Минтруда США.

Как подчеркнула Я.Лаврик, в последнее время на американском рынке труда наблюдаются позитивные сдвиги: в октябре уровень безработицы неожиданно упал до 9,0%, а первичные заявки на пособие по безработице уже которую неделю подряд находятся ниже психологически важного уровня в 400 тыс. Опубликованные позже данные по индексу деловой активности Чикаго PMI и индексу подписанных, но не оплаченных договоров по продаже существующих домов в США также свидетельствовали о позитивных изменениях в американской экономике и превзошли прогнозы экспертов.

Вернемся к отечественному рынку, который в ноябре оказался на высоте и обогнал своих зарубежных коллег. По информации начальника аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елены Евдоченко, индекс UX по итогам ноября вырос на 9,2% до 1582,23 пункта. Она подчеркнула, что в то время как в октябре отечественный рынок акций проигнорировал рост мировых фондовых индикаторов, ноябрь он завершает ростом. Мировые фондовые площадки, напротив, завершают уходящий месяц небольшим снижением. Европейские и американские фондовые индикаторы в ноябре потеряли в среднем на 1,06% и 1,85% соответственно. Российский ММВБ остался фактически без изменений, прибавив по итогам месяца всего 0,07%.

По словам Е.Евдоченко, «последний день уходящего месяца особенно выделился, отметившись небывалым потоком позитивных новостей, которые привели к росту мировых фондовых площадок, в том числе и украинских. Довольно приятной и неожиданной новостью для участников торгов стало решение Народного Банка Китая, впервые почти за три года сократить резервные требования к коммерческим банкам на 50 базисных пунктов». Кризис, охвативший Европу и США, способствует сокращению заказов на предприятия Китая и снижению роста прибыли промышленных компаний. Таким образом, действия Центробанка Китая направлены на стимулирование экономической активности в стране, дабы не допустить существенного снижения темпов роста ВВП в будущем.

Как объяснила Е.Евдоченко, для Украины возможное замедление темпов роста китайской экономики будет означать сокращение экспортных операций с Китаем, особенно это коснется металлургов. По данным Государственной службы статистики Украины, удельный вес Китая в экспортном товарообороте Украины со странами Азии в 2010-2011 гг. составляет порядка 6,8%. В случае замедления темпов роста китайской экономики экспорт украинских товаров в Китай может сократиться до уровня 2008 года - до 5,4%. «Таким образом, на фоне снижения экономической активности в мире, риски замедления темпов роста украинской экономики достаточно велики», - резюмирует аналитик.

Кроме того, отметила Е.Евдоченко, мировые фондовые площадки 30 ноября отреагировали взрывным ростом на новые скоординированные меры поддержки финансового сектора, объявленные сегодня шестью ведущими ЦБ мира - США, Японии, Канады, Великобритании, Швейцарии и ЕС. Стороны договорились продлить действующие своповые соглашения до февраля 2013 года, снизить процентные ставки по ним на 50 базисных пунктов, а также заключить временные двусторонние соглашения с целью предоставления ликвидности в разных валютах.

Из вышесказанного следует, что рынки ценных бумаг завершили ноябрь на значительном позитиве. Два основных страха инвесторов – мировая экономика и финансы еврозоны – неожиданно предстали в заметно лучшем, чем считалось, свете. Целый массив позитивных макроданных из США вдохновил рынки. В свою очередь, Европа сделала еще один шаг к преодолению долгового кризиса. Помимо этого, финансовые регуляторы ЕС и США объединили усилия по поддержанию финансовой системы. Их поддержал Китай, хоть и по несколько другим причинам.

Как следствие, сейчас появились веские основания надеяться, что долгожданный разворот тренда рынков в «плюс» наконец-то наступил. Хотя однозначно утверждать это еще рано.

По словам Е.Евдоченко, «будем полагать, что текущий рост на мировых фондовых площадках продолжится и в декабре, который у основной массы инвесторов ассоциируется с рождественским ралли»…

На этом пока и остановимся.

Владимир Оранский (УНИАН)