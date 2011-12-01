Акции банковского сектора на Украинской бирже в среду были лидерами роста - эксперты

Акции банковского сектора на Украинской бирже в среду, 30 ноября, были лидерами роста.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественный фондовый рынок 30 ноября продемонстрировал значительный рост котировок. «Райффайзен банк Аваль» на Украинской бирже прибавил 8,2%, «Укрсоцбанк» - 4,7%. Бумаги горно-металлургического сектора также продемонстрировали сильные результаты. Алчевский меткомбинат поднялся на 5,1%, Авдеевский КХЗ – на 2,7%, Енакиевский метзавод - 2,4%, «Азовсталь» - 1,8%.

По информации аналитиков, акции «Центрэнерго» и «Укртелекома» на Украинской бирже в среду выросли на 3,0% и 2,2% соответственно. Котировки «Укрнафты» поднялись всего на 0,6%. Акции машиностроительного сектора продемонстрировали смешанную динамику: котировки «Мотор Сичи» поднялись на 1,8%, в то время как Стахановского вагоностроительного завода - снизились на незначительные 0,3%. Бумаги «Стирола» (-0,6%) торговались в минусе.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 30 ноября, вырос на 1,10% – до 600,18 пункта. Общий объем торгов составил 115 млн. 388 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 2,36% – до 1582,23 пункта. Общий объем торгов составил 195 млн. 557 тыс. грн., из них на срочном рынке – 128 млн. 362 тыс. грн.

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