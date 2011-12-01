Украинские акции на ВФБ в среду значительно выросли в цене - эксперты

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в среду, 30 ноября, значительно выросли в цене.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс WIGUKR в среду вырос на 4,1%. Наибольшим спросом у инвесторов пользовались акции агрокомпаний Agroton и Kernel, которые поднялись на впечатляющие 9,8% и 6,2% соответственно. За исключением KSG Agro (-1,5%), акции других компаний агропромышленного сектора также торговались в плюсе. Astarta прибавила 1,9%, Industrial Milk Company - 1,9%. Акции Sadovaya Group (-0,9%) корректировались, в то время как Coal Energy - прибавили 3,4%. Бумаги производителя аккумуляторов WESTA (-1,8%) закрылись в красной зоне.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в среду лидерами роста были акции горнорудной компании Ferrexpo (+6,1%) после падения на 3,2% по итогам предыдущей торговой сессии. Бумаги нефтегазового сектора закрылись разнонаправленно. JKX Oil & Gas и Cadogan Petroleum прибавили 4,9% и 2,6%, в то время как Regal Petroleum (-1,4%) продемонстрировал противоположную динамику.