Украинский фондовый рынок показал незначительный рост котировок - эксперты

Украинский фондовый рынок в четверг, 1 декабря, продемонстрировал незначительный рост котировок.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в четверг поднялся на 0,6%, при этом общий объем торгов акциями на бирже составил 5,9 млн. долларов. Лидерами роста стали бумаги «Укртелекома» (+2,1%). Акции генерирующей компании «Центрэнерго» в четверг выросли на 1,6%, а по итогам двух торговых дней прибавили 4,7%.

По информации аналитиков, бумаги банковского сектора на Украинской бирже в четверг также торговались в плюсе. «Укрсоцбанк» прибавил 1,5%, «Райффайзен Банк Аваль» - 0,1%. Акции компаний горно-металлургического сектора продемонстрировали смешанную динамику. Алчевский меткомбинат вырос на 1,4%, Енакиевский метзавод снизился на 3,6%, «Азовсталь» потеряла 0,7%, Авдеевский КХЗ опустился на 0,5%.

Аналитики сообщают, что торги акциями нефтедобывающей компании «Укрнафта» (-1,3%) на Украинской бирже в четверг закрылись в красной зоне. Бумаги «Мотор Сичи» просели на 0,5%, в то время как котировки Стахановского вагоностроительного завода прибавили всего 0,1%.