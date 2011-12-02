Вероятность роста фондовых рынков в течение 1-2 месяцев довольно высокая - эксперт

Опубликованные в четверг, 1 декабря, данные говорят о том, что вероятность продолжения роста стоимости рисковых активов в течение 1-2 месяцев остается довольно высокой.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Во-первых, подчеркнул он, «экономика Соединенных Штатов чувствует себя лучше ожидания рынка. Во-вторых, экономика Китая, по всей видимости, достигла желаемого замедления (с точки зрения Народного банка), что открывает дорогу к умеренному смягчению экономической политики».

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, рынкам рисковым активов в четверг удалось удержаться на высоких уровнях, достигнутых днем ранее. Результаты американских фондовых индексов находились в диапазоне от -0,2% до +0,2%, а стоимость сырьевых товаров претерпела лишь незначительное снижение. В то же время, инвесторы не отреагировали покупками на преимущественно хорошие экономические данные, однако после сильного роста такое поведение игроков неудивительно.

Что же касается содержания экономических новостей, отметил аналитик, то индексы деловой активности PMI указали на оживление американской экономики, с одной стороны, но также и указали на ухудшение кондиций в европейских странах. При этом ожидания американских менеджеров относительно роста занятости на их предприятиях несколько ухудшились.

По информации П.ИЛЬЯШЕНКО, сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 демонстрировали умеренный рост, что сформировало умеренно-позитивный внешний фон на открытии украинского рынка акций.

Подробнее о ситуации на фондовых рынках читайте в публикации"Новости из Европы и США снова вдохновляют инвесторов"на сайте "УНИАН ЭКОНОМИКА".