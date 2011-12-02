Статистика из США в четверг была противоречивой - эксперты

Статистика, вышедшая в четверг в США, была противоречивой.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

С одной стороны, сообщают аналитики, слабые данные по рынку труда, которые засвидетельствовали рост количества первичных обращений за пособиями по безработице до 402 тыс., ухудшили настроения инвесторов во второй половине дня в четверг. Но, в то же время, негатив от этой новости был несколько компенсирован сильным значением индекса экономических условий в производственной сфере ISM. Также среди негативных статистических данных четверга было снижение индекса деловой активности NBS в Китае до 49 пунктов. Индексы деловой активности в промышленности по еврозоне и Германии совпали с ожиданиями рынка.

Как отмечают аналитики, торговая сессия на Украинской бирже в четверг, 1 декабря, проходила на положительной территории. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи вырос на 0,6% до 1591,73 пункта, а индекс ПФТС - на 0,92% до 605,68 пункта. Инвесторы продолжали отыгрывать вчерашние позитивные новости о начале смягчения монетарной политики в КНР, а также о снижении процентных ставок по долларовым свопам на 50 базисных пунктов центральными банками ведущих экономик мира. Успешное размещение французских и испанских гособлигаций также послужило позитивным сигналом для рынка.

По мнению аналитиков, сегодня из статистики стоит обратить внимание на индекс цен производителей по еврозоне, а также на ноябрьские данные по рынку труда США.

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