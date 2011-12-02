Бумаги украинских агрокомпаний на ВФБ в четверг торговались разнонаправленно - эксперты

Ценные бумаги украинского агропромышленного сектора на Варшавской фондовой бирже в четверг, 1 декабря, торговались разнонаправленно.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, Agroton (+4,6%), IMC (+3,8%), Industrial Milk Company (+0,9%) и Milkiland (+0,5%) выросли в цене. В то же время, KSG Agro (-2,1%), Astarta (-0,1%) корректировались. Лидерами падения на Варшавской фондовой бирже в четверг стали акции производителя аккумуляторов WESTA (-7,0%). Торги бумагами угледобывающей компании Sadovaya Group закрылись падением котировок на 0,6%. В результате индекс украинских акций WIGUKR в четверг поднялся на 0,5%.

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже 1 декабря нефтегазовые компании JKX Oil & Gas (-6,3%) и Cadogan Petroleum (CAD LN -5,0%) продемонстрировали значительное снижение котировок. В свою очередь, Regal Petroleum вырос в цене на 2,5%. Акции производителя курятины MHP взлетели на 6,0% по итогам торговой сессии. Котировки горнорудной компании Ferrexpo потеряли 1,2%. Цена бумаг Avangard не изменилась.