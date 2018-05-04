Новая госпрограмма приватизации: все вокруг - государственное, все вокруг - мое?..

На этой неделе произошло достаточно знаковое для украинской приватизации событие - правительство внесло в Верховную Раду проект Программы приватизации на 2011-14 годы. Сразу стоит отметить, что в ней предлагается целый ряд интересных новаций, которые по мнению разработчиков этой программы должны сделать более результативным приватизационный процесс в Украине. В частности, уменьшить долю государственного сектора в экономике до 25-30% валового ВВП. Например, предлагается проводить приватизационные аукционы (кроме контрольных пакетов акций стратегических объектов) по принципу снижения цены, дробить выставленные на продажу пакеты акций, выставлять их на аукционы без объявления начальной цены. Также планируется продавать приватизационные объекты вместе с земельными участками, на которых они располагаются.

Реализация данной программы рассчитана на 2011-14 гг. и делится на четыре этапа. Причем основной приватизационный «удар» приходится на 2012 г. Именно следующий год в проекте программы определяется как «этап завершения продажи объектов массовой приватизации и объектов, приватизация которых началась до вступления в силу программы; переход к приватизации на новых принципах, определенных программой; приватизация государственных объектов вместе с земельными участками...» и т.д. Уже на 2013-14 гг. по проекту программы приходится «завершение процедур продажи объектов, подготовка предложений по внесению изменений в законодательство в сфере приватизации в части переориентации задач органов приватизации на учет и управление государственным имуществом».

Интерес процессу придает попытка наложить временные этапы воплощения новой программы приватизации на график проведения выборов в Украине, в частности, упомянуть, что в конце 2012 года состоятся выборы в Верховную Раду, а еще - вполне вероятно - выборы городского гглавы в Киеве. Здесь также стоит вспомнить, что в 2015 году в Украине должны состояться президентские выборы. И именно за год до этого - в 2014 году планируется завершить уход от приватизационной модели, и перейти к учету и управлению государственным имуществом. Таким образом, на время проведения президентских выборов и возможной смены власти вопросы приватизации, а также частичного выполнения инвестобязательств должны быть уже закрыты. А в связи с планируемой на 2012 год массовой распродажей также стоит вспомнить, каким, согласно ожиданиям экспертов, должен быть следующий год. Все более реальными становятся прогнозы о том, что мир погрузится в глобальную рецессию, что финансовые рынки будет лихорадить, что инвесторы, скорее всего, будут искать «тихие гавани», где можно будет пересидеть мировые потрясения. Не стоит быть большим провидцем, чтобы понимать, что все эти напасти не обойти и украинским инвесторам, которые, скорее всего, станут основными участниками большой приватизации малых и средних предприятий, намеченной на следующий год. К тому же, в следующем году в стране будут проходить парламентские выборы, и вполне возможно дальнейшее осложнение политической ситуации. Таким образом, кажется, худшего года для проведения большой распродажи, учитывая как ситуацию в мире, так и внутреннюю ситуацию в стране, невозможно представить.

Однако возможно, что именно плохая внешняя и внутренняя конъюнктуры и подталкивает украинское правительство к распродаже в следующем году. Пожалуй, ни для кого не секрет, что приватизация в Украине всегда была мощным источником поступлений в государственный бюджет. А ввиду того, что следующий год обещает быть сложным для страны, лишние средства действительно не помешают. К тому же, сложная внешняя ситуация играет на руку завязанному сегодня на власть большому украинскому капиталу, который имеет все возможности полноценно участвовать в приватизационных процессах в Украине. В условиях, когда конкуренция со стороны иностранных инвесторов почти исключена, а сами они имеют благоприятные возможности для получения сверхприбылей, кажется, само провидение велит им заняться скупкой украинских активов. Очевидно, исходя из опыта приватизационных конкурсов, которые уже состоялись, на руку местным инвесторам играть и прописана в проекте приватизации норма о том, что продажа контрольных пакетов стратегическим объектам группы Г должна происходить с определением условий послеприватизационного использования объектов, а также требований к покупателям. Как показывает весь опыт украинской приватизации, любые специальные условия всегда можно использовать для «отсечки» незванных инвесторов и тем самым создать благоприятные обстоятельства для покупки объекта какой-то отечественной финансово-промышленной группой.

Однако дальше еще интереснее. Так, согласно обнародованному проекту программы приватизации, в течение действия программы прогнозный объем поступлений средств в государственный бюджет Украины от продажи и управления государственным имуществом составляет 50-70 млрд. грн. Что не может не вызывать вопросы - а откуда Фонд госимущества планирует взять такую ​​сумму? Очевидно, что от распродажи малых и средних предприятий такой суммы не получишь. Да и, наконец, и с крупными предприятиями не так уж густо. Тот же «Укртелеком» уже продан, и даже если бы деньги от его продажи были зачислены в планируемую сумму поступлений, вряд ли это помогло бы выполнить прописанные в проекте программы обязательства.

Согласно оценкам экспертов, приватизация госпакетов акций энергокомпаний, которая сейчас идет полным ходом, может принести целом в бюджет до 5 млрд. грн. Неожиданности в этой сфере вряд ли стоит ожидать, учитывая то, как проходили торги по продаже «Западэнерго». Есть еще госпакеты облгазов, которые ФГИУ рассчитывает реализовать в следующем году, однако из-за их преимущественно небольших размеров и уже сложившейся структуры собственников вряд ли за них можно будет получить какие-то порядочные деньги. Далее у нас еще есть Криворожский горно-обогатительный комбинат окислительных руд, можно сказать, живая легенда приватизации, разговоры о продаже которого идут уже не один год. Однако, по словам самого главы Фонда госимущества Александра Рябченко, переговоры о переуступке со странами, участвовавшими в его достройке, все никак не удается довести до конца, что в конечном итоге ставит приватизацию данного госпакета под большой вопрос. Есть еще одна легенда украинской приватизации - Одесский припортовый завод, оценка которого в лучшие годы вместе с перевалкой аммиака доходила до 1 млрд. долларов, но сейчас цена на него, очевидно, будет меньше, причем попытки его приватизации еще ни разу на заканчивались каким реальным результатом из-за конфликта интересов различных финансово-промышленных групп.

По мнению начальника аналитического департамента инвестиционной группы "УНИВЕР" Елены Евдоченко, государство кроме Одесского прпортового завода также может выставить на продажу и 75% пакет акций «Турбоатома», который она оценивает примерно в 2 млрд. грн. Ну вот практически и все из того списка, который традиционно заявляется, когда речь заходит о приватизации. Поэтому логично предположить, что правительство захочет выставить на приватизацию нечто, что никогда ранее не предлагалось, что-то чрезвычайно большое и дорогое, другими словами, некоего государственного монополиста. Так, например, Евдоченко не исключает корпоратизации с последующей приватизацией НАК «Нафтогаз Украины». А еще есть «Энергоатом», «Укрзализныця»...

Поэтому, при желании, даже такой огромный план поступлений, который указан в проекте программы приватизации, можно выполнить. И забыть раз и навсегда слово «приватизация», потому что продавать после этого уже точно будет нечего.

Андрей Гарасим (УНИАН)