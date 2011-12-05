Ключевым событием недели станет новая попытка преодолеть европейский кризис - эксперт

Ключевым событием текущей недели должна стать новая попытка европейских чиновников создать условия для преодоления европейского долгового и суверенного кризиса, а также кризиса доверия.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Однако, отметил он, «евросаммит – это дела второй половины недели, сегодня инвесторы позитивно оценивают итальянский план сокращения дефицита бюджета, который сегодня будет представлен в законодательном органе». Также сегодня лидеры Германии и Франции должны обсуждать очертания соглашения, с которым они выйдут на встречу в четверг, 8 декабря.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, «сегодня утром рост фьючерсов на индекс S&P 500 указывает на высокую вероятность продолжения положительной тенденции на рынках рисковых активов, даже несмотря на феноменальные достижения прошедшей недели». В то же время, следует понимать, что на фоне сильных информационных поводов и образовавшейся перекупленности на рынках акций ожидать от фондовых индексов повторения результата прошлой недели в течение последующих пяти торговых сессий не стоит.

Аналитик считает, что, «учитывая рост фьючерсов на индекс S&P 500, внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций можно назвать умеренно позитивным». В то же время, это должна быть непростая торговая сессия, и участникам рынка еще только придется преодолеть стремление зафиксировать прибыль.