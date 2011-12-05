Эксперты: индекс Украинской биржи на прошлой неделе вырос на 5,6%

Индекс Украинской биржи по итогам прошлой торговой недели вырос на 5,6%.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественный фондовый рынок в пятницу, 2 декабря, продемонстрировал рост котировок. Индекс Украинской биржи вырос на 0,9%, при этом общий объем торгов составил 5,0 млн. долларов. «Укрнафта» и «Укртелеком» прибавили 2,4% и 2,1% соответственно. Акции генерирующей компании «Центрэнерго» (+1,0%) продемонстрировали стабильную динамику, прибавив 5,7% за три торговых дня.

По словам аналитиков, акции металлургических компаний на Украинской бирже в пятницу восстанавливали потери предыдущей торговой сессии. «Азовсталь» прибавила 2,0%, Алчевский меткомбинат - 0,4%, Енакиевский метзавод - 0,3%. Бумаги банков и компаний машиностроительного сектора торговались в плюсе. Котировки «Укрсоцбанка» выросли на 0,9%, «Райффайзен Банка Аваль» - на 0,5%, «Мотор Сичи» - на 0,9%, Стахановского ВСЗ - на 0,6%. Стоимость бумаг Авдеевского КХЗ (+0,01%) практически не изменилась. Акции «Стирола» просели на 0,6%.