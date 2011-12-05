Акции украинского агросектора на ВФБ в пятницу показали рост котировок - эксперты

Практически все акции украинского агропромышленного сектора на Варшавской фондовой бирже в пятницу, 2 декабря, продемонстрировали рост котировок.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, Agroton прибавил 4,8%, Industrial Milk Company - 3,0%, KSG Agro - 2,6%, Kernel - 1,3%, Milkiland - 0,5%. Бумаги добывающих компаний Coal Energy и Sadovaya Group выросли на 1,1% и 0,6% соответственно. Акции производителя аккумуляторов WESTA упали на 10,5%. Индекс украинских акций WIGUKR прибавил 0,8%.

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в пятницу акции нефтегазового сектора закрылись разнонаправленно. Котировки JKX Oil & Gas поднялись на 2,4%, в то время как Regal Petroleum (-1,4%) и Cadogan Petroleum (-0,8%) корректировались. Акции агрокомпании Avangard упали на 3,5%, в то время как торги бумагами MHP закрылись ростом котировок на 2,9%.