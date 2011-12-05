Эксперты: нынешняя неделя сможет пролить свет на будущие реформы в ЕС

Нынешняя неделя сможет пролить свет на будущие реформы в Европейском Союзе, так как состоится встреча Ангелы МЕРКЕЛЬ и Николя САРКОЗИ, а также саммит ЕС и заседание ЕЦБ.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, инвесторы надеются на скорый прогресс лидеров стран Еврозоны в выработке новых механизмов по борьбе с кризисом в регионе.

Как сообщают аналитики, внимание инвесторов в пятницу, 2 декабря, было сфокусировано на ноябрьских данных по рынку труда США. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе от агентства ADP, вышедшие в среду, были оптимистичны, и поэтому инвесторы ожидали, что пятничные данные также окажутся сильными. По словам аналитиков, в результате опубликованная статистика в большей степени была позитивной, что отразилось в повышении индексов. Так, число занятых в несельскохозяйственном США страны увеличилось на 120 тыс. Это значение было несколько ниже ожиданий рынка, однако в ноябре уровень безработицы снизился до 8,6% - самого низкого значения с марта 2009 года. Кроме этого, рынок позитивно воспринял новость о том, что G20 выразила готовность предоставить более 200 млрд. евро для помощи проблемным странам еврозоны.

Аналитики отмечают, что торги на украинских фондовых площадках завершились ростом индексов. Индекс Украинской биржи вырос на 0,92% до 1606,34 пункта, а индекс ПФТС поднялся на 1,12%, до 612,47 пункта. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали акции «Укрнафты» (+2,37%) и «Укртелекома» (+2,12%). В то же время, несколько хуже рынка завершили торги акции «Стирола» (-0,58%).

По информации аналитиков, среди наиболее важной статистики, которая выйдет сегодня, стоит отметить выход данных по индексу доверия инвесторов и розничным продажам в еврозоне, а также данные по производственным заказам и индекс деловой активности в сфере услуг в США.