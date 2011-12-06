Глобальные рынки акций в понедельник закрылись ростом - эксперт

Глобальные рынки акций в понедельник, 5 декабря, закрылись ростом.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

В то же время, подчеркнул он, «американским индексам не удалось закрепиться на максимальных уровнях дня. Принято считать, что локальное изменение настроений игроков было спровоцировано решением агентства S&P поставить суверенные рейтинги Франции и Германии на пересмотр с негативным прогнозом.

Однако при этом следует учитывать, что удивление должны вызывать не действия рейтингового агентства, а, скорее, длительное бездействие. Ведь если еврочининовники вот уже в течение нескольких месяцев позволяют себе говорить о возможном изменении формата еврозоны, ни о каких высоких рейтингах для Франции и Германии не может быть и речи».

«Может ли изменить хоть что-то решение Standard and Poor`s? Это маловероятно. Более того, мы полагаем: для того, чтобы еврочиновникам удалось перечеркнуть позитивный эффект экономических сюрпризов из США, им придется совершить что-то "сверхъестественно нехорошее". Например, продемонстрировать агрессивное несогласие друг с другом по пустяковым поводам», - считает аналитик.

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, разворот рынков акций вниз во второй половине торговой сессии понедельника является следствием образовавшейся перекупленности на рынках рисковых активов после сильного роста прошедшей недели и закономерного желания игроков зафиксировать прибыль.

Тем не менее, отметил аналитик, потеря импульса роста фондовыми индексами Соединенных Штатов сегодня утром приводит к негативным последствиям. Так, фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются в пределах 0,5%, а новозеландский доллар выходит вниз из четырехдневной консолидации. С позитивной стороны, фьючерсы на доллар и обязательства США не демонстрируют сильного роста.

Таким образом, полагает аналитик, «внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций сложился умеренно негативный. Однако участникам рынка стоит держать в голове две противоположные мысли. Во-первых, текущая неделя должна быть хуже для покупателей, чем предыдущая. Во-вторых, несмотря на новостные заголовки, инвесторам следует ожидать рост стоимости рисковых активов в перспективе 1-2 месяцев».