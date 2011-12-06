Конструктивные решения европейских лидеров сейчас куда важнее, чем снижение рейтингов - эксперт

Конструктивные решения со стороны европейских лидеров в настоящее время куда важнее, чем массовое снижение кредитных рейтингов европейских государств, что, по сути, кардинально все равно ничего не изменит на долговом рынке еврозоны.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, «в настоящее время инвесторы находятся в ожидании итогов предстоящего саммита Евросоюза, который пройдет в пятницу, 9 декабря».

Как сообщила Е.ЕВДОЧЕНКО, сегодня, 6 декабря, отечественный фондовый рынок находится под давлением внешнего негатива. К 15.00 индекс UX потерял чуть боле 1%, опустившись к отметке 1604 пункта. «Не исключено, что движение вниз в ближайшие дни может быть продолжено, до того как станут известны результаты саммита ЕС. Отечественный фондовый индикатор может протестировать важный уровень поддержки, отметку в 1540 пунктов – уровень 50-ти дневной скользящей средней», - прогнозирует аналитик.

Е.ЕВДОЧЕНКО отметила, что после вчерашнего закрытия торгов в Америке агентство S&P поместило рейтинги 15 из 17 стран еврозоны в список на пересмотр в сторону понижения, заявив, что пересмотр может быть завершен по итогам саммита ЕС 9 декабря. «Безусловно, это нервирует инвесторов, заставляя их избавляться от рискованных активов. Тем не менее, лидеры Германии твердо заявили о согласовании совместной программы, предполагающей ужесточение фискальных правил в Европе», - подчеркнула аналитик.