Лидерами роста на Украинской бирже в понедельник стали акции ЕМЗ - эксперты

Лидерами роста на Украинской бирже в понедельник, 5 декабря, стали акции Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ).

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественный фондовый рынок продемонстрировал в понедельник рост котировок. Индекс Украинской биржи поднялся на 1,0%, при этом общий объем торгов акциями на бирже составил 2,4 млн. долларов. Бумаги лидера роста - Енакиевского метзавода - прибавили в цене 7,4%. Акции «Укрнафты» и «Укртелекома» взлетели в понедельник на 4,7% и 2,1% соответственно. Котировки «Центрэнерго» (+2,9%) поднялись на 7,7% за четыре торговых дня.

По словам аналитиков, акции горно-металлургического сектора на Украинской бирже в понедельник также выросли в цене. Так, «Азовсталь» прибавила 2,5%, Алчевский меткомбинат - 1,2%, Авдеевский КХЗ - 0,6%. Бумаги «Мотор Сичи» поднялись на 2,0%, в то время как акции Стахановского вагоностроительного завода выросли всего на 0,6%. Торги акциями банков также закрылись ростом котировок. «Райффайзен Банк Аваль» поднялся на 1,4%, «Укрсоцбанк» - 0,3%. Только «Стирол» торговался против тренда, опустившись на 1,4% по итогам торговой сессии.