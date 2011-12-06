Эксперты: бумаги украинского агросектора на ВФБ показали разнонаправленную динамику

Ценные бумаги украинского агропромышленного сектора на Варшавской фондовой бирже в понедельник, 5 декабря, продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, Astarta выросла в цене на 5,8%, KSG Agro – на 2,1%, Agroton – на 1,7%. В то же время, Industrial Milk Company потерял 4,1%, Kernel - 3,1%, Milkiland - 2,3%. Акции производителя аккумуляторов WESTA упали на значительные 10,6%. Бумаги угледобывающей компании Coal Energy и Sadovaya Group опустились на 2,2% и 0,5% соответственно. Индекс украинских акций WIGUKR по итогам сессии прибавил 0,9%.

Как отмечают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в понедельник торги акциями агрокомпании Avangard закрылись падением котировок на 6,6%. Бумаги горнорудной компании Ferrexpo (+4,6%) были лидерами роста. Акции нефтегазовых компаний JKX Oil & Gas и Cadogan Petroleum выросли в цене на 3,3% и 3,0% соответственно.