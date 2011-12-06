Янукович подписал закон об упрощении выдачи сертификата оценщика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменения в статью 19 Закона Украины «Об оценке имущества, имущественных правах и профессиональной оценочной деятельности в Украине».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 15 ноября.

Законом планируется из перечня документов, которые предусмотрены для выдачи сертификата оценочной деятельности, изъять норму о том, что должна быть нотариально заверена копия квалификационных свидетельств оценщиков, которые находятся в штатном составе субъекта ведения хозяйства.

То есть, предусмотрено упрощение процедуры предоставления Фондом государственного имущества Украины административной услуги по выдаче сертификата субъекта оценочной деятельности.