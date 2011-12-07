На вчерашнем аукционе по размещению ОВГЗ не было подано ни одной заявки

На проведенном вчера, 6 декабря, Министерством финансов Украины очередном аукционе по размещению ОВГЗ не было подано ни одной заявки.

Об этом сообщили УНИАН в инвестиционной компании Dragon Capital.

Минфин предлагал четыре стандартные серии облигаций с датой погашения 29 февраля 2012 г., 5 сентября 2012 г., 31 июля 2013 г. и 16 ноября 2016 г., а также облигации с валютным хэджем со сроком обращения три, пять и десять лет.

По словам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея ФУРСЫ, "рынок не поверил в рост ликвидности. На аукционе не было подано ни одной заявки как по стандартным облигациям, так и по индексным бумагам".