Число пессимистов на украинском рынке акций вновь превысило число оптимистов - эксперт

Число пессимистов на украинском рынке акций во вторник, 6 декабря, вновь превысило число оптимистов.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, в результате по ходу торговой сессии 7 декабря индекс UX сменил ориентир, последовав за распродажами на российском рынке акций. В итоге получилось, как и в первой половине октября: несмотря на рост глобальных рынков, украинский закончил свою торговую сессию довольно сильным снижением.

При этом, считает П.ИЛЬЯШЕНКО, «хорошая новость состоит в том, что помехи, создаваемые российским рынком акций, по свой природе не могут оказать долгосрочное влияние на динамику нашего рынка. Как и в середине осени 2010 и 2011 годов, украинским игрокам следует продолжать ориентироваться на события на мировых площадках. Динамику российского рынка следует учитывать с позиции риск-менеджмента».

По информации аналитика, сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 обновляли свой локальный максимум, снова пытаясь закрепиться выше уровня 1260 пунктов. «Среди новостных заголовков доминирует «рынки растут благодаря надеждам на евросаммит», что можно интерпретировать как «пока ничего нового и важного не произошло, но впереди нас ждет ряд интересных событий», - отметил аналитик.