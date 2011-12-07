Лидерами падения на Украинской бирже во вторник стали акции ГМК - эксперты

Лидерами падения на Украинской бирже во вторник, 6 декабря, стали акции горно-металлургического сектора.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, украинский фондовый рынок во вторник продемонстрировал снижение котировок. Индекс Украинской биржи упал на 2,0%, при этом общий объем торгов акциями на бирже составил 4,2 млн. долларов. Алчевский меткобинат потерял 3,6%, Авдеевский КХЗ - 3,0%), «Азовсталь» - 2,8%. Исключением в горно-металлургическом секторе стали лишь акции Енакиевского метзавода (+2,2%), которые выросли на 9,8% по итогам трех торговых сессий.

По информации аналитиков, акции «Стирола» (-3,1%) на Украинской бирже во вторник торговались в минусе, потеряв 4,5% за три сессии. Бумаги «Райффайзен Банка Аваль» и «Укрсоцбанка» также корректировались, потеряв за день 2,9% и 2,8% соответственно. Акции машиностроительного сектора закрылись в красной зоне. Так, «Мотор Сич» упала на 2,5%, Стахановский ВСЗ – на 1,3%.

Аналитики сообщают, что торги бумагами телекоммуникационной компании «Укртелеком» на Украинской бирже во вторник закрылись падением котировок на 1,5% после роста в 2,1% по итогам предыдущей торговой сессии. Тем не менее, котировки «Укрнафты» выросли на значительные 3,4%.