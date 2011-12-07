Украинские акции на ВФБ продемонстрировали смешанную динамику - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, во вторник продемонстрировали смешанную динамику.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс WIGUKR во вторник, 6 декабря, поднялся на 0,9%. Лидерами роста были акции угледобывающей компании Sadovaya Group (+9,2%), в то время как бумаги Coal Energy (+1,1%) продемонстрировали менее впечатляющие результаты. Практически все бумаги агропромышленного сектора торговались в минусе: Kernel (+2,2%), Agroton (-3,4%), Industrial Milk Company (-1,6%), KSG Agro (-1,5%), Milkiland (-1,4%), Astarta (-1,2%). Торги бумагами производителя аккумуляторов WESTA (-3,4%) снова закрылись падением котировок.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже во вторник акции агрокомпании Avangard потеряли 5,4%. Бумаги нефтегазового сектора торговались разнонаправленно: JKX Oil & Gas (-2,9%) и Cadogan Petroleum (-2,9%) распродавались, в то время как Regal Petroleum прибавил 2,2%. Бумаги горнорудной компании Ferrexpo просели на незначительные 1,1%, в то время как цена акций MHP не изменилась.