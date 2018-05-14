S&P пригрозил ЕС: политика или экономика?

Ситуация в еврозоне уже который месяц продолжает трясти мировой финансовый рынок. На днях масло в огонь подлило агентство Standard & Poor`s, поместив в список для пересмотра рейтинги практически всех стран еврозоны (15 из 17), за исключением Кипра и Греции, показатели которых и так находятся на уровне «мусорных». Причем угроза S&P коснулась таких европейских монстров, как Франция и Германия. И если агентство, как отмечает ряд аналитиков, таки сделает обещанное в их отношении, то встанет вопрос в принципе возможности экономического выздоровления еврозоны.

Причем рейтинговое агентство на этом не успокоилось. Оно поместило долгосрочный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности тоже на пересмотр с возможностью понижения.

Рынки отреагировали мгновенно - европейская валюта попала под жесткое давление, участники торгов стали сбрасывать рисковые активы.

А прецедент уже был. Нынешним летом, когда американский конгресс и Белый дом воевали по поводу планки потолка госдолга, причем это имело больше политический окрас, чем экономический, Standard & Poor`s сразу же снизило рейтинг США с ААА (верхняя планка) до АА+. Фондовые площадки откликнулись полным обвалом.

Избежать сейчас масштабных потерь удалось благодаря сообщениям, что ЕС рассматривает запуск нового механизма для урегулирования финансовой ситуации в еврозоне.

Так, в документе, подготовленном президентом ЕС Херманом Ван Ромпеем к двухдневному саммиту Евросоюза в Брюсселе 8-9 декабря, говорится о перераспределении полномочий между руководящими структурами ЕС, речь в нем также идет о формировании национальных бюджетов, выполнении социальных программ и реализации налоговой политики.

Не остались не у дел Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель. Они выступают за подписание нового соглашения между странами - членами Европейского Союза, а также поддерживают введение автоматических штрафов странам, которые будут превышать европейские пределы дефицита, а также создание валютного фонда Европы.

Торговые площадки замерли в ожидании выступления Х.Ромпея.

Украинский фондовый рынок также продемонстрировал снижение котировок, правда, не столь категорично.

Но это только констатация фактов, а что ждет впереди?

Как отмечает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, «заявления Standard & Poor`s, скорее всего, несет риски для создаваемого Фонда европейской стабильности (EFSF), в который будет сложнее в случае понижения рейтинга Германии и Франции привлекать средства. Также ситуация еще больше усложнит процесс размещения облигаций Италии, Испании, Португалии, Греции и других стран, что может стать критичным в текущих условиях. То есть, действия агентства только усугубят положение дел и окажут понижающее влияние на экономический рост в регионе».

Между тем, по мнению эксперта, все это вряд ли приведет к развалу еврозоны, однако добавит нестабильности на финансовых рынках и сократит возможность получения кредитования. «Евро как валюта продолжит существовать, в то время как сама структура европейского валютного союза может претерпеть изменения: некоторые страны могут покинуть еврозону. Не исключено также введение единой бюджетной и налоговой политики в данном регионе», - считает Н.Ивченко.

По мнению Алексея Неклюдова, заместителя начальника управления риск-менеджмента АКБ "Индустриалбанк", «критическим для дальнейшей судьбы евро является саммит ЕС, назначенный на 8-9 декабря. Если по настоянию Франции и Германии в основополагающий договор будут внесены изменения, обеспечивающие более строгую бюджетную дисциплину и предусматривающие применение жестких мер к странам, не выдерживающим бюджетные параметры в соответствии с требованиями Евросоюза, доверие международных инвесторов к зоне евро может быть восстановлено».

Относительно действий S&P эксперт считает, что, «с одной стороны, это не лучшее время для подобных решений, поскольку у еврозоны был позитивный настрой на разрешение проблем. С другой стороны, после снижения кредитного рейтинга США с ААА до АА+ доходность десятилетних долговых бумаг казначейства США выросла примерно на 0,5% годовых, т.е. рынок говорит о том, что рейтинги S&P не настолько влияют на стоимость заимствований».

Владимир Щелкунов, президент Международной торговой палаты считает, что «на данное время эксперты Standard & Poor`s прогнозируют спад в Греции, Португалии и Испании, но вероятность падения производства в еврозоне в целом оценивается в 40%. Если рассматривать рейтинги в качестве информации для принятия решения относительно кредитоспособности страны, то достаточно немного государств, которые не относятся к зоне евро, имеют рейтинг ААА-Сингапур, Гонконг, Канада. Даже если после пересмотра рейтинги некоторых европейских стран будут снижены до АА, то реальных инвестиционных альтернатив в плане стран еврозоны вышеупомянутые государства представлять собой не смогут. Возможно несущественное сугубо психологическое влияние на фондовые рынки, поскольку большинство новостей по еврозоне уже достаточно давно не являются неожиданностью для инвесторов и рынков. Standard & Poor`s надеется завершить пересмотр рейтингов сразу после саммита ЕС, который запланирован на 8-9 декабря. Ситуация не является критической, поскольку не стоит забывать, что экономика Евросоюза продолжает оставаться одной из самых сильных в мире».

Как отметил эксперт, «риски для Украины являются опосредствованными, наиболее вероятно, что материнские банки прекратят дополнительное финансирование украинских дочек, может ослабиться активность европейских инвесторов относительно Украины».

А пока аналитики размышляют над случившимся, Standard & Poor`s работает не покладая рук. В тот же день, что и заявления по еврозоне, агентство обнародовало свой вердикт относительно Китая. Но Поднебесной повезло больше, ее рейтинги подтверждены (AA-).

Кстати, немного о работе агентств. В ноябре т.г. регулирующие органы Франции начали проверку в отношении Standard & Poor`s, которое, как признало оно само, по технической ошибке объявило о понижении кредитного рейтинга этой страны. Понятно, что могла спроцировать такая халатность...

И еще стоит отметить заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которую после прогноза S&P о возможном дефолте Греции цитировали СМИ: "Что касается вопроса о рейтинговых агентствах, я могу сказать, что необходимо иметь собственное суждение, прислушиваясь к ним".

Теперь осталось дождаться саммита ЕС…

Елена Быстрицкая (УНИАН)