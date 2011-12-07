Эксперты: мировые фондовые площадки на прошлой неделе начали предновогоднее ралли

Мировые фондовые площадки на прошедшей неделе начали традиционное предновогоднее ралли.

Об этом говорится в аналитическом обзоре «Первого украинского международного банка» (ПУМБ).

Как отмечают аналитики, в течение последних недель года на рынках акций обычно начинают доминировать «бычьи» настроения и происходит рост котировок. В этот период торговцы пытаются увеличить годовую доходность своих портфелей или хотя бы минимизировать потери.

По словам аналитиков, на прошлой неделе формированию восходящего тренда на рынках способствовал позитивный новостной поток. Евросоюз еще более четко обозначил свою готовность начать долгосрочный процесс по формированию общеевропейской фискальной политики. Статистические данные по безработице в США, опубликованные в пятницу, 2 декабря, превзошли все наилучшие ожидания. Уровень безработицы в ноябре снизился до 8,6%, что является самым низким показателем с марта 2009 года. Кроме того, согласно данным Института управления поставками (ISM), опубликованным в четверг, 1 декабря, индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в ноябре повысился до 52,7 пункта с 50,8 пункта месяцем ранее, а темпы роста показателя стали наиболее значительными с апреля 2011 года.

Аналитики сообщают, что текущая торговая неделя началась с еще одной хорошей новости из Европы: в воскресенье, 4 декабря, правительство Италии одобрило трехлетний план по реформированию бюджета страны. Внимание рынка сейчас по-прежнему приковано к действиям европейских лидеров, которым на этой неделе предстоит принять решение о плане фискальной интеграции для стран еврозоны.