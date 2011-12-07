Торги на украинском фондовом рынке прошли в противоречивом ключе - эксперт

Торги на украинском фондовом рынке в среду, 7 декабря, проходили в противоречивом ключе.

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на фондовом рынке аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, благоприятная внешняя конъюнктура, сформировавшаяся под влиянием новостей о том, что греческий парламент одобрил проект мер жесткой бюджетной экономии, позволила индексу Украинской биржи открыть день ростом на уровне 1%. Однако к обеду оптимизм трейдеров сошел на нет.

Как сообщил А.КУШНАРЕВ, ухудшение рыночных настроений спровоцировала слабая европейская макростатистика. Промышленное производство в Великобритании в октябре сократилось на 0,7%, в то время как прогнозировалось снижение показателя на 0,3%. Падение промпроизводства в Италии в позапрошлом месяце составило 0,9% при ожидавшемся сокращении на 0,3%. Хуже оценок также оказались данные внешнеторговой статистики Франции.

По информации А.КУШНАРЕВА, сильные статистические данные по промышленному производству в Германии не смогли остановить падение рынка. Нисходящая динамика продолжилась на фоне слухов о том, что на предстоящем саммите ЕС могут возникнуть проблемы по выработке новых мер, направленных на борьбу с долговым кризисом в еврозоне. Неназванный источник в немецком правительстве сообщил, что планы Германии в отношении работы двух стабилизационных фондов Европы могут разойтись с мнением других представителей ЕС.

Аналитик отметил, что по итогам торгов в среду, 7 декабря, индекс Украинской биржи опустился на 0,28% до 1 586,04 пункта. Важных корпоративных новостей, которые бы определяли динамику акций по отдельным эмитентам индексной корзины, в среду не публиковалось. Аутсайдерами сессии в первом эшелоне стали акции предприятий вагоностроения. Бумаги Крюковского ВСЗ упали на 2,39%, Стахановского ВСЗ – на 1,89%. С потерями окончили день акции представителей ГМК и банковского сектора. Максимальный рост среди голубых фишек был зафиксирован по бумагам «Стирола», которые подорожали на 4,06%.