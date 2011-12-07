ФГИУ заключит мировое соглашение с "Крымским Титаном"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует заключить мировое соглашение с арендатором целостных имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината - "Крымским Титаном", предусматривающее реструктуризацию в течение двух лет арендатором создавшейся задолженности по аренде этих двух предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

По его информации, на сегодня общая сумма задолженности арендатора перед бюджетом составляет 130 млн. грн.

А.РЯБЧЕНКО также заявил о возможности заключения с "Крымским Титаном" нового пятилетнего договора об аренде Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа.

Напомним, Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК были переданы ЗАО "Крымский Титан", подконтрольному Дмитрию ФИРТАШУ, в аренду сроком на пять лет в сентябре 2004 года. Срок их аренды закончился в сентябре 2009 года. И хотя государство владеет 50% + 1 акция в "Крымском Титане" через ГАК "Титан", оперативное управление предприятием осуществляет владелец 50% - 1 акция – OstChem Holding AG. 90% акций OstChem Holding AG принадлежат Group DF, объединяющей активы украинского бизнесмена Д. ФИРТАША.

ФГИУ ранее обращался с иском к «Крымскому Титану» с требованием погасить долг за аренду двух целостных имущественных комплексов - Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа.