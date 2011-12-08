Уменьшение ликвидности будет затруднять рост украинского рынка акций - эксперты

Уменьшение ликвидности будет затруднять рост украинского рынка акций в ближайшее время, даже если внешний фон будет позитивным.

Такой прогноз высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, несмотря на рост котировок, дневные объемы торгов на отечественном фондовом рынке в течение минувшей недели практически не увеличивались. Это свидетельствует о том, что обвал украинского рынка ценных бумаг в 2012 году привел к выводу значительной части ресурсов с рынка.

По словам аналитиков, отечественный фондовый рынок на прошлой неделе восстанавливался медленнее, чем другие торговые площадки в мире. За указанный период индекс Украинской биржи отыграл падение двух предыдущих недель и закончил неделю на отметке 1606,3 пункта, показав недельный рост 5,6%.