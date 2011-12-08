Эксперт: всплеска активности ни «быков», ни «медведей» в среду замечено не было

На рынках акций в среду, 7 декабря, всплеска активности ни «быков», ни «медведей» замечено не было.

Так прокомментировал агентству УНИАН сложившуюся на фондовых биржах ситуацию аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Поэтому, считает он, «можно говорить, что рынки рисковых активов провели еще одну торговую сессию в ожидании новых информационных поводов». В ходе торговой сессии среды фьючерсы на индекс S&P 500 умудрились побывать как возле нижней, так и возле верхней границы довольно узкого торгового диапазона: от 1240-1245 до 1260-1265 пунктов.

Примечательно, отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, что в рамках этих уровней фондовые индексы США находятся с момента публикации экономических данных в начале месяца, который совпал со скоординированными действиями центральных банков по снижению стоимости долларового фондирования. Теперь в преддверии ожидаемого многими евросаммита динамика индексов должна стать более направленной.

По прогнозам аналитика, динамика рисковых активов в ближайшие 1-2 месяца не будет предопределяться решениями еврочиновников или действиями ЕЦБ. Европейская тема будет задавать тон настроениям на ближайшие 1-2 недели, не более. Впоследствии участники рынка обратят внимание на устойчивость экономик США и Китая.

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, «Вопрос “Что ожидать от ЕЦБ или от встречи европейских лидеров?” остается без ответа. Опыт прошедших месяцев говорит о том, что политики перешли от игнорирования проблем до поиска вариантов разрешения системного кризиса. В то же время, действующие лица все еще остаются на шаг позади событий, и риск того, что рынок будет разочарован, является высоким».

Как считает аналитик, с точки зрения участников рынка, которые ориентированы на временные интервалы от нескольких кварталов, сегодняшние события не принесут информации для принятия решений. Активным трейдерам следует ориентироваться на динамику самого рынка, т.е. открывать позиции в сторону пробоя текущей консолидации фьючерсами на индекс S&P 500. Внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций является умеренно позитивным.