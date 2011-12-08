Бумаги ГМК на Украинской бирже в среду корректировались - эксперты

Ценные бумаги горно-металлургического сектора на Украинской бирже в среду, 7 декабря, корректировались.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, украинский фондовый рынок в среду продемонстрировал незначительное снижение котировок. Бумаги Авдеевского КХЗ на Украинской бирже потеряли в цене 1,7%, Енакиевского метзавода - 1,5%, «Азовстали» - 1,2%, Алчевского меткомбината - 0,8%. Котировки Стахановского вагоностроительного завода упали на 1,9%, в то время как акции «Мотор Сичи» выросли всего на 0,3%.

По информации аналитиков, банки на Украинской бирже в среду также торговались в минусе: «Укрсоцбанк» (-1,1%), «Райффайзен Банк Аваль» (-0,2%). Торги акциями «Укрнафты» закрылись ростом котировок на 0,7%. Цена бумаг «Укртелекома» (+0,04%) практически не изменилась. Акции «Стирола» по итогам торговой сессии выросли на существенные 4,1%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 7 декабря, снизился на 0,73% – до 614,15 пункта. Общий объем торгов составил 607 млн. 672 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,28% – до 1586,04 пункта. Общий объем торгов составил 223 млн. 244 тыс. грн., из них на срочном рынке – 142 млн. 595 тыс. грн.