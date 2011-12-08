Акции украинского агросектора на ВФБ в среду закрылись разнонаправленно - эксперты

Акции украинского агропромышленного сектора на Варшавской фондовой бирже в среду, 7 декабря, закрылись разнонаправленно.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс украинских акций WIGUKR в среду вырос на 0,8%. Агрокомпании Milkiland (-2,7%), Astarta (-1,8%), KSG Agro (-1,6%), Industrial Milk Company (-0,4%) просели, в то время как Kernel (+2,4%) и Agroton (+0,6%) выросли в цене. Бумаги производителя аккумуляторов WESTA продемонстрировали очередное снижение, потеряв 2,9%. Бумаги угледобывающей компании Sadovaya Group продемонстрировали впечатляющие результаты, прибавив 6,1%.

Как отмечают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в среду нефтегазовые компании Regal Petroleum и JKX Oil & Gas поднялись на 2,2% и 2,0% соответственно, в то время как Cadogan Petroleum (-3,4%) продемонстрировал противоположную динамику. Торги акциями горнорудной компании Ferrexpo закрылись снижением котировок на 1,5%. Котировки агрокомпании Avangard упали на 2,3%, в то время как акции MHP прибавили 0,5%.