ФГИ сегодня продаст блокпакет "Киевэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) допустил к участию в конкурсе по продаже 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго" ДТЭК и ПАО «Полтаваоблэнерго».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Таким образом, к участию в конкурсе по продаже госпакета "Киевэнерго" допущены обе подавшие заявки компании.

Конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 25% "Киевэнерго" состоится завтра, 9 декабря, в 14:00.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ перенес проведение конкурса по продаже 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго" с 25 ноября на 9 декабря т.г. в связи с дополнительной проверкой сведений, предоставленных для участия в конкурсе.

Напомним, заявки на участие в конкурсе по продаже 25% госпакета акций «Киевэнерго» подали ДТЭК и ПАО «Полтаваоблэнерго».

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отказал ПАО «Полтаваоблэнерго» в рассмотрении заявки на получение разрешения на приобретение 25% акций ПАО «Киевэнерго». Как отметили в АМКУ, в комитете отсутствует информация о конечных бенефициарах ПАО «Полтаваоблэнерго».

В то же время в АМКУ сообщили, что "Полтаваоблэнерго" может повторно подать заявку на приобретение 25% "Киевэнерго".

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго».

Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акций «Киевэнерго» - 432 млн. 305 тыс. грн.