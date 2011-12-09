Янукович заявляет о необходимости приватизации большинства госпредприятий до 2014 года

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости приватизации большинства государственных предприятий до 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на Международной инвестиционной конференции «Investconference in Kyiv 2011».

"Считаю, что в государственной собственности должен остаться ограниченный перечень предприятий, которые обеспечивают выполнение государственной своих основных функций и гарантируют национальную и экономическую безопасность. Остальные государственные предприятия должны быть приватизированы", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, это даст возможность привлекать негосударственные инвестиции для модернизации этих предприятий и сэкономить бюджетные средства, которые можно будет направить на социальные потребности страны.

"Этот процесс должен быть завершен до 2014 года. Новая редакция программы приватизации и изменения к приватизационному законодательству в ближайшее время будут рассмотрены в парламенте", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Это законодательство, отметил Президент, должно стать основой для завершения процесса широкомасштабной приватизации.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект "О Государственной программе приватизации" на 2011-2014 годы, который зарегистрирован в парламенте 29 ноября под № 9509.

Согласно документу, правительство Украины рассчитывает получить в Госбюджет от приватизации государственного имущества в 2011-2014 годах 50-70 млрд. грн.

Также в результате приватизации в указанный срок ожидается уменьшение доли государственного сектора в экономике до 25-30% внутреннего валового продукта.