ВР ратифицировала Инструмент подписки на акции ЕБРР

Верховная Рада Украины приняла закон «О ратификации Инструмента подписки на акции ЕБРР, которые подлежат оплате по требованию».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона (№ 0233) проголосовали 240 народных депутатов из 295 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом ратифицирован Инструмент подписки на акции Европейского банка реконструкции и развития (дальше – ЕБРР), которые подлежат уплате по требованию, подписанный 19 мая 2011 года в г. Киеве, который вступает в силу для Украины в порядке, предусмотренном Резолюцией Совета управляющих ЕБРР «Увеличение разрешенного к выпуску уставного капитала, выпуск и подписка на капитал, который подлежит оплате по требованию, и выкуп» от 14 июня 2010 года.

Ратификация указанного документа позволит обеспечить участие Украины в увеличении акционерного капитала ЕБРР, что поддержит долю Украины в уставном капитале Банка на уровне 0,8% и позволит в дальнейшем рассчитывать на эффективное финансирование банком проектов, которые имеют важное значение для достижения стратегических приоритетов развития экономики Украины.