Фондовые рынки проявляют недовольство как европейскими политиками, так и ЕЦБ - эксперт

После недельной консолидации фондовые индексы США в четверг, 8 декабря, направились вниз, утянув за собой большинство рисковых активов.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «в отличие от торгов в течение недели, в ходе которых попытки пессимистов перехватить инициативу потерпели неудачу, торговая сессия четверга отличалась стабильно интенсивными продажами. В результате индекс S&P 500 закрылся на минимальном уровне дня, что впоследствии испортило настроение азиатским и европейским трейдерам».

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, среди новостных заголовков, которые оказали решающее влияние на направление выхода фондовых индексов из консолидации, следует отметить недовольство рынка как европейскими политиками, так и ЕЦБ. Комментарии участников рынка постфактум указали на то, что игроки ожидали более решительных комментариев Марио ДРАГИ и, вероятно, большего снижения ключевой процентной ставки. Со своей стороны, политики вновь продемонстрировали множество разногласий.

По мнению аналитика, «несмотря на то, что у европейских политиков впереди еще один день переговоров, участники рынка, похоже, скептически относятся к вероятности достижения разумных договоренностей. Также негативное влияние на настроения игроков оказывает ряд понижений рейтингов европейских банков».

П.ИЛЬЯШЕНКО отметил, что результате фьючерсы на индекс S&P 500 сегодня утром продолжили снижаться, указывая на высокую вероятность преобладания негативной тенденции в течение торговой сессии пятницы. Внешний фон на открытии украинского рынка акций в пятницу сложился негативный.