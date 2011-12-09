Украинский фондовый рынок в четверг показал незначительный рост котировок - эксперты

Украинский фондовый рынок в четверг, 8 декабря, продемонстрировал незначительный рост котировок.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидерами падения на Украинской бирже в четверг стали акции Енакиевского метзавода (-2,1%), которые снизились на 3,6% по итогам двух торговых сессий. Другие бумаги горно-металлургического сектора незначительно выросли в цене. Так, Авдеевский КХЗ поднялся на 0,5%, Алчевский меткомбинат – на 0,5%, «Азовсталь» - 0,3%.

Как отмечают аналитики, «Райффайзен Банк Аваль» на Украинской бирже в четверг прибавил 1,1%, тогда как стоимость акций «Укрсоцбанка» не изменилась. Бумаги машиностроительного сектора корректировались. Стахановский ВСЗ потерял 0,5%, «Мотор Сич» - 0,2%. В то же время, акции «Центрэнерго» выросли на 1,3% за день. Бумаги «Стирола» (+0,8%) поднялись на 4,9% по итогам двух торговых сессий.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 8 декабря, повысился на 0,45% – до 616,90 пункта. Общий объем торгов составил 44 млн. 650 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,46% – до 1593,37 пункта. Общий объем торгов составил 223 млн. 579 тыс. грн., из них на срочном рынке – 135 млн. 117 тыс. грн.