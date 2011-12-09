НБУ в ноябре приобрел в свой портфель ОВГЗ на 2 млрд. грн.

В ноябре текущего года Национальный банк Украины (НБУ) приобрел в свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 2 млрд. грн. (с начала года - 20 млрд. грн.).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Операции по продаже гособлигаций Украины из портфеля НБУ в ноябре не проводились (с начала года объем операций по продаже составил 1,4 млрд. грн.).

По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в ноябре поступило средств на общую сумму 1,4 млрд. грн. (с начала года - 25,9 млрд. грн.).

Всего с начала года было осуществлено размещение государственных облигаций Украины (с учетом ОВГЗ для увеличения уставного капитала “Ощадбанка”, “Укргазбанка” и НАК “Нафтогаз Украины”) на общую сумму 47,2 млрд. грн.

Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составлял 44,8 млрд. грн., в том числе основной долг - 30,7 млрд. грн., уплата дохода - 14,2 млрд. грн.