ВР приняла закон о Фонде государственного имущества Украины

Верховная Рада Украины приняла закон «О Фонде государственного имущества Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 246 из 286 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала за данный закон фракция КПУ.

Как известно, фракции НУ-НС и БЮТ покинули сессионный зал в знак протеста против действий власти в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Председатель Комитета ВР по вопросам экономической политики Александр БОНДАРЬ отметил, что в принятом законе есть много недостатков, но сказал, что лучше такой закон, чем отсутствие всякого закона. Он напомнил, что много лет в Украине нет закона о Фонде госимущества.

Данным законом, в частности, предусмотрено, что ФГИУ ответственен перед Президентом Украины. Также предусмотрено, что ФГИУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, законами Украины, актами Президента и правительства Украины, другими актами законодательства Украины, поручениями Президента и премьер-министра.

В данном законе определены основные задачи ФГИУ. В частности, предусмотрено, что ежемесячно ФГИУ подает Президенту и правительству информацию о ходе выполнения государственной программы приватизации, а ежеквартально подает Президенту, ВР и правительства аналитическую справку о работе и ходе выполнения этой программы, а ежегодно – отчет Президенту, ВР и правительства о ходе выполнения этой программы.

В законе определенные полномочия ФГИУ.

Председатель ФГИУ назначается на должность при согласии ВР и освобождается от должности Президентом Украины. В соответствии с данным законом первый заместитель и заместитель председателя ФГИУ назначаются на должность по предоставлению премьер-министра Украины и освобождаются от должности Президентом Украины.