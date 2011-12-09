Торги на западных биржах в четверг проходили в красной зоне - эксперты

Торги на западных фондовых площадках в четверг, 8 декабря, проходили преимущественно в красной зоне.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, минорные настроения в четверг были связаны с заявлением главы ЕЦБ Марио ДРАГИ о том, что ЕЦБ не будет поддерживать рынки с помощью выкупа гособлигаций проблемных стран еврозоны. Кроме этого, прогноз по росту ВВП еврозоны на 2012 год был понижен. Пессимистическим настроениям также способствовало заявление Ангелы МЕРКЕЛЬ о том, что преодоление кризиса будет длительным и все проблемы еврозоны не могут быть решены с помощью саммита.

В то же время, отмечают аналитики, решение ЕЦБ понизить ключевую процентную ставку с 1,25% до 1%, а также сильные данные по рынку труда США сдержали фондовые индексы от более сильного снижения. Так, в четверг стало известно, что количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось до 381 тыс., тогда как ожидалось снижение до 395 тыс. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне в 0,5%, а также решил не изменять объемы программы количественного смягчения.

По информации аналитиков, сегодня будет опубликован большой блок макроэкономической статистики в Японии, Китае, Германии, Великобритании и США. Однако все внимание инвесторов будет сконцентрировано на саммите ЕС, так как от его итогов зависит направление движения мировых фондовых индексов в ближайшем будущем.

Аналитики констатируют, что торги на украинских фондовых рынках в четверг завершились на положительной территории. Лидерами роста среди предприятий индексной корзины Украинской биржи стали акции «Центрэнерго» (+1,26%) и Крюковского ВСЗ (+0,91%), тогда как наибольшее снижение показали бумаги Енакиевского металлургического завода (-2,07%) и «Райффайзен Банка Аваль» (-1,09%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 8 декабря, повысился на 0,45% – до 616,90 пункта. Общий объем торгов составил 44 млн. 650 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,46% – до 1593,37 пункта. Общий объем торгов составил 223 млн. 579 тыс. грн., из них на срочном рынке – 135 млн. 117 тыс. грн.