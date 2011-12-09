Эксперты: акции украинских эмитентов на ВФБ в четверг снизились

Акции украинских эмитентов, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, продемонстрировали в четверг, 8 декабря, снижение.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс украинских акций WIGUKR в четверг опустился на 0,7%. Торги бумагами производителя аккумуляторов WESTA закрылись падением котировок на 6,7%. Акции добывающих компаний Sadovaya Group и Coal Energy также торговались в минусе, потеряв 3,8% и 1,3% соответственно по итогам торговой сессии. Торги акциями агропромышленного сектора закрылись разнонаправленно. Industrial Milk Company (-1,7%), Milkiland (-1,4%), Kernel (-1,1%) и Agroton (-0,1%) корректировались, в то время как Astarta (+1,3%) и KSG Agro (+0,5%) выросли в цене.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в четверг Regal Petroleum и JKX Oil & Gas просели на 1,4% и 1,3% соответственно, в то время как Cadogan Petroleum (+5,1%) продемонстрировал впечатляющие результаты после падения на 3,4% на протяжении предыдущей торговой сессии. Бумаги горнорудной компании Ferrexpo торговались в минусе, потеряв 6,5% за день. Котировки производителя курятины MHP поднялись на 2,4%.