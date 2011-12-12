Индекс Украинской биржи по итогам прошлой недели потерял 1,2% - эксперты

Индекс Украинской биржи по итогам прошлой торговой недели потерял 1,2%.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественный фондовый рынок в пятницу, 9 декабря, продемонстрировал снижение. Котировки «Укрнафты» на Украинской бирже поднялись на 1,4%. Акции горно-металлургического сектора торговались разнонаправленно. Так, бумаги Енакиевского метзавода (-1,6%) и Алчевского меткомбината (-1,2%) корректировались, в то время как котировки «Азовстали» (+0,1%) и Авдеевского КХЗ (+0,5%) незначительно выросли.

По информации аналитиков, на Украинской бирже в пятницу акции машиностроительного сектора («Мотор Сич потеряла 1,1%, Стахановский ВСЗ - 0,3%) торговались в минусе, в то время как «Центрэнерго» прибавила всего 0,3%. Цена акций «Укрсоцбанка» не изменилась, тогда как котировки «Райффайзен Банка Аваль» опустились на 0,4%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 9 декабря, снизился на 1,00% – до 610,71 пункта. Общий объем торгов составил 117 млн. 426 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,39% – до 1587,21 пункта. Общий объем торгов составил 215 млн. 602 тыс. грн., из них на срочном рынке – 121 млн. 505 тыс. грн.