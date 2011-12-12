Группа «ТАС» рассматривает возможность покупки сети из 10-15 аптек

ООО «ТАС-Фарма», входящее в группу «ТАС» и развивающее сеть аптек TAS, в 2012 году рассматривает возможность покупки сети из 10-15 аптек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

Согласно сообщению, при покупке аптек ключевыми требованиями являются наличие капитального строения, общая площадь помещений должна быть не менее 60-85 кв.м, площадь торгового зала - 38-50 кв.м.

При этом в следующем году сеть намерена продолжить развитие за счет открытия собственных фармамаркетов.

«В следующем году мы продолжим наращивать присутствие аптек TAS в южном и центральном регионах, но также хотим открыть точки продаж и на востоке страны», - сказал генеральный директор ООО «ТАС-Фарма» Валерий ГУДЗЕНКО.

Справка УНИАН. Сеть аптек TAS создана в 2008 году, когда сеть аптек МП «Даша» вошла в состав группы «ТАС». По состоянию на 12 декабря 2011 года сеть ТАS насчитывает 45 аптек в 12 городах Украины. Аптеки работают в формате мини-фарм-маркетов.

Финансово-промышленная группа «ТАС» была основана в 1998 году. Компании группы представлены в финансовом секторе (страховые компании, агентство по возврату долгов, финансовое посредничество, лизинг); промышленности (машиностроение и металлургия); недвижимости; венчурных проектах (аптечная сеть, сельское хозяйство). Активы группы «ТАС» управляются ООО «ТАС Груп».