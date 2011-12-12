Экономика США снова оказала поддержку фондовым рынкам - эксперт

Экономика США в пятницу, 9 декабря, снова оказала поддержку фондовым рынкам.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «на этот раз лучше ожиданий оказался показатель настроений потребителей. Кроме того, инвесторы внимательнее отнеслись к содержанию европейских договоренностей и со второго раза нашли меньше негатива. Как следствие, в пятницу индексу S&P 500 удалось отыграть потери четверга. В результате рисковые активы завершили неделю незначительным снижением, что после распродаж в четверг, 8 декабря, кажется вполне приемлемым результатом даже для оптимистов. С другой стороны, нельзя не отметить, что в краткосрочной перспективе рынки акций продолжают смотреть вниз».

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, в понедельник утром большинство азиатских фондовых индексов, за исключением Китая и Индии, продемонстрировали рост. В то же время, позитивная динамика рынков акций в данном случае отражает не улучшение настроений игроков, а, скорее, просто наверстывание пятничного роста на американских площадках.

В свою очередь, добавил аналитик, «китайский SSE Composite опустился до своего минимального за последние 2 года значения на фоне менее ожидаемого роста профицита внешней торговли. Хотя, если быть объективными, снижение профицита – это отражение благоприятной тенденции – ребалансировки экономики Китая. Негативное давление на котировки индийских акций оказали новости о том, что промышленное производство в октябре сократилось на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – это первое сокращение с 2009 года. Участники рынка ожидали намного более скромного снижения показателя – на 0,7%».

По информации П.ИЛЬЯШЕНКО, за час до открытия украинских площадок в понедельник снижение фьючерсов на индекс S&P 500 находилось в пределах 0,5%. В то же время, по примеру азиатских площадок украинскому рынку акций еще только предстоит отыграть пятничный рост американских индексов. В результате внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций сформировался нейтральный.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 9 декабря, снизился на 1,00% – до 610,71 пункта. Общий объем торгов составил 117 млн. 426 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,39% – до 1587,21 пункта. Общий объем торгов составил 215 млн. 602 тыс. грн., из них на срочном рынке – 121 млн. 505 тыс. грн.